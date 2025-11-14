Гришин о 3:2 с ЦСКА: «Такие игры доставляют удовольствие. У “Нефтехимика” были разборы, ребята здорово среагировали, эта победа им в заслугу»

— Состав у нас не резиновый же. Приходится выбирать. Мы ввели Решетникова, он вторую игру очень хорошо себя показывает. Тем более он еще и лимитчик. Наконец‑то дождались, когда Душак начнет играть. Мне лично его игра понравилась. Мне нравятся ребята, которые играют в хоккей, игровики. У него очень хорошие передачи, которые доходят до адресатов, сам он играет спокойно, не суетится, открывается, получает передачи обратно, действует надежно. Конечно, у всех бывают огрехи, но без этого никуда. Противник же тоже очень серьезный и сильный. Для первой игры — мне понравилось.