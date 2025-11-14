Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица — для журналистов, чтобы было о чем говорить. У “Спартака” задача выигрывать каждый матч»

— Как ваше самочувствие?
— Раз я здесь, то получше. Через такие игры тоже надо проходить.
— Обсуждали потенциальное подписание Георгиева?
— Обсуждение игроков — наша внутренняя кухня. Мы также будем продолжать общаться внутри клуба. Я не хочу ничего комментировать.
— «Спартак» отделяет от девятого места всего три очка, насколько это давит на команду?
— Таблица — для вас, журналистов, чтобы было о чем говорить и писать, у нас задача выигрывать каждую игру, как будет в конце сезона — жизнь покажет, — заявил Алексей Жамнов.
Также тренер рассказал о том, чего не хватило «Спартаку» для победы.
«Старались, в каких‑то моментах играли правильно, держали шайбу. Идет открытый хоккей с двух сторон, нам не хватило концентрации, были отрезки, в которых мы делали неправильные вещи. Но сама игра мне понравилась. Многое идет от головы, моя задача — разобраться в этом внутри коллектива», — сказал Жамнов.