Хоккей. НХЛ
15.11
Каролина
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.82
П2
4.98
Хоккей. НХЛ
15.11
Сент-Луис
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.37
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
15.11
Юта
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.89
П2
3.72
Хоккей. КХЛ
15.11
Сибирь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.93
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2

Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица — для журналистов, чтобы было о чем говорить. У “Спартака” задача выигрывать каждый матч»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Северсталью» (3:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. Красно-белые занимают 6-е место на Западе, набрав 29 очков после 26 матчей.

Источник: Спортс"

— Как ваше самочувствие?

— Раз я здесь, то получше. Через такие игры тоже надо проходить.

— Обсуждали потенциальное подписание Георгиева?

— Обсуждение игроков — наша внутренняя кухня. Мы также будем продолжать общаться внутри клуба. Я не хочу ничего комментировать.

— «Спартак» отделяет от девятого места всего три очка, насколько это давит на команду?

— Таблица — для вас, журналистов, чтобы было о чем говорить и писать, у нас задача выигрывать каждую игру, как будет в конце сезона — жизнь покажет, — заявил Алексей Жамнов.

Также тренер рассказал о том, чего не хватило «Спартаку» для победы.

«Старались, в каких‑то моментах играли правильно, держали шайбу. Идет открытый хоккей с двух сторон, нам не хватило концентрации, были отрезки, в которых мы делали неправильные вещи. Но сама игра мне понравилась. Многое идет от головы, моя задача — разобраться в этом внутри коллектива», — сказал Жамнов.