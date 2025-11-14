Жамнов после 3:4 с «Северсталью»: «Таблица — для журналистов, чтобы было о чем говорить. У “Спартака” задача выигрывать каждый матч»

«Старались, в каких‑то моментах играли правильно, держали шайбу. Идет открытый хоккей с двух сторон, нам не хватило концентрации, были отрезки, в которых мы делали неправильные вещи. Но сама игра мне понравилась. Многое идет от головы, моя задача — разобраться в этом внутри коллектива», — сказал Жамнов.