Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Автомобилист
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Нефтехимик
П1
2.56
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Динамо Мн
П1
2.25
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
ЦСКА
П1
2.65
X
4.20
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Металлург Мг
П1
3.08
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Авангард
П1
2.84
X
4.22
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
17:00
Питтсбург
:
Нэшвилл
П1
2.31
X
4.35
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Анахайм
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2

«Торонто» проиграл 5 матчей подряд. Команда Беруби опустилась на 15-е место на Востоке

«Торонто» проиграл «Чикаго» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Поражение стало для «Лифс» 5-м подряд. Команда под руководством Крэйга Беруби опустилась на 15-е место в Восточной конференции (18 очков в 19 играх).

«Торонто» поместил Мэттьюса в список травмированных. Форвард пропустит минимум неделю.