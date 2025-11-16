Овечкин не забил 13-й послематчевый буллит подряд. У него 29,1% реализации за карьеру

Неудачная попытка стала для 40-летнего россиянина 13-й подряд. В прошлый раз ему удалось реализовать попытку в марте 2022 года.
Отметим, что за карьеру в лиге Овечкин 127 раз выходил на послематчевые буллиты и реализовал 37 попыток (29,1%).
Если же говорить о штрафных бросках, назначенных по ходу игр, то здесь у Александра за карьеру в лиге реализовано 2 из 13 попыток (15,4%).
Овечкин разучился бить буллиты — не реализовал 12 попыток подряд (2 ноября).
