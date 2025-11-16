Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Лада
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.60
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
17.11
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.72
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.45
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.48
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
0
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Торонто
2
П1
X
П2

Депутат Журова о лице российского спорта: «Овечкин, его знает весь мир. Саша чаще всех на слуху, достойно ведет себя и успешно представляет Россию в международной лиге»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о популярности форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 902 гола в НХЛ.

— Кого вы могли бы назвать лицом российского спорта в данный момент?

— Александра Овечкина. Думаю, так ответит большинство. Если мы говорим о популярности в стране и в мире, о рекордах, это, безусловно, Овечкин. Его знает весь мир.

Он выделяется на фоне остальных, других спортсменов и близко сейчас нет, кто мог бы конкурировать с ним за это звание. Саша чаще всех на слуху, он достойно ведет себя во всех отношениях и успешно представляет нашу страну в международной лиге, — заявила Журова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше