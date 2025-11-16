Депутат Журова о лице российского спорта: «Овечкин, его знает весь мир. Саша чаще всех на слуху, достойно ведет себя и успешно представляет Россию в международной лиге»

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге. На данный момент на его счету 902 гола в НХЛ.
— Кого вы могли бы назвать лицом российского спорта в данный момент?
— Александра Овечкина. Думаю, так ответит большинство. Если мы говорим о популярности в стране и в мире, о рекордах, это, безусловно, Овечкин. Его знает весь мир.
Он выделяется на фоне остальных, других спортсменов и близко сейчас нет, кто мог бы конкурировать с ним за это звание. Саша чаще всех на слуху, он достойно ведет себя во всех отношениях и успешно представляет нашу страну в международной лиге, — заявила Журова.