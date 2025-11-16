Ларионов о голе сына «Металлургу»: «Когда носишь известную фамилию, давление сильнее. Его не всегда справедливо критикуют, это часть хоккея»

— Игрок, который удивил — Игорь Игоревич Ларионов. В трех голевых атаках поучаствовал, одну шайбу забросил. Мы его обычно критикуем, но сегодня был заметен. Что произошло за время отдыха?
— Не было отдыха — он приболел. У нас по команде прошел небольшой вирус: из-за этого пропускал матч и Марат Хайруллин. Всегда трудно комментировать игру сына. Для меня это просто игрок, фамилия не важна.
Радуют хорошие матчи любого хоккеиста — Ларионова, [Игната] Лутфуллина, [Никиты] Недопекина, кого угодно. Сегодня сочетание Игорь — Лутси — Диш (Никита Дишковский) сыграло сильно. Могли забить еще пару раз. Это психологический момент: каждому игроку нужна уверенность, вера.
Когда носишь известную фамилию, давление сильнее — хочешь ты того или нет. У меня кожа толстая, я давно не реагирую на внешние шумы, но ему, молодому парню, сложнее. Он находится непосредственно на сцене, должен делать вещи, которые от него ждут, и быть готов к тому, что его не всегда справедливо критикуют.
Это часть хоккея. Он об этом знает. Понимает, что если поддаться стрессу, то может понадобиться помощь. Сегодня он провел хороший матч, я с вами согласен, — сказал Игорь Ларионов.
Сын Ларионова провел лучший матч в сезоне! И это на фоне бесконечной критики.