Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.51
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Ларионов о голе сына «Металлургу»: «Когда носишь известную фамилию, давление сильнее. Его не всегда справедливо критикуют, это часть хоккея»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после победы над «Металлургом» (4:3) в матче FONBET КХЛ оценил игру своего сына Игоря Ларионова — младшего. Форвард отметился голом в этой игре.

Источник: Спортс"

— Игрок, который удивил — Игорь Игоревич Ларионов. В трех голевых атаках поучаствовал, одну шайбу забросил. Мы его обычно критикуем, но сегодня был заметен. Что произошло за время отдыха?

— Не было отдыха — он приболел. У нас по команде прошел небольшой вирус: из-за этого пропускал матч и Марат Хайруллин. Всегда трудно комментировать игру сына. Для меня это просто игрок, фамилия не важна.

Радуют хорошие матчи любого хоккеиста — Ларионова, [Игната] Лутфуллина, [Никиты] Недопекина, кого угодно. Сегодня сочетание Игорь — Лутси — Диш (Никита Дишковский) сыграло сильно. Могли забить еще пару раз. Это психологический момент: каждому игроку нужна уверенность, вера.

Когда носишь известную фамилию, давление сильнее — хочешь ты того или нет. У меня кожа толстая, я давно не реагирую на внешние шумы, но ему, молодому парню, сложнее. Он находится непосредственно на сцене, должен делать вещи, которые от него ждут, и быть готов к тому, что его не всегда справедливо критикуют.

Это часть хоккея. Он об этом знает. Понимает, что если поддаться стрессу, то может понадобиться помощь. Сегодня он провел хороший матч, я с вами согласен, — сказал Игорь Ларионов.

Сын Ларионова провел лучший матч в сезоне! И это на фоне бесконечной критики.