Ларионов о голе сына «Металлургу»: «Когда носишь известную фамилию, давление сильнее. Его не всегда справедливо критикуют, это часть хоккея»

Когда носишь известную фамилию, давление сильнее — хочешь ты того или нет. У меня кожа толстая, я давно не реагирую на внешние шумы, но ему, молодому парню, сложнее. Он находится непосредственно на сцене, должен делать вещи, которые от него ждут, и быть готов к тому, что его не всегда справедливо критикуют.