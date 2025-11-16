Шабанов сыграет за «Айлендерс» против «Колорадо». Максим пропустил 12 матчей из-за травмы

Шабанов пропустил 12 матчей текущего сезона из-за травмы верхней части тела. На его счету 3 (1+2) очка за 6 игр регулярки.
Россиянин заявлен в третьем звене «Айлендерс» с Кейси Сизикасом и Калумом Ричи.
Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». Игра состоится в ночь с 16 на 17 ноября, начало — в 5:00 по московскому времени.
