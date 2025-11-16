Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.51
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

Шабанов сыграет за «Айлендерс» против «Колорадо». Максим пропустил 12 матчей из-за травмы

Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо». Игра состоится в ночь с 16 на 17 ноября, начало — в 5:00 по московскому времени.

Источник: Спортс"

Шабанов пропустил 12 матчей текущего сезона из-за травмы верхней части тела. На его счету 3 (1+2) очка за 6 игр регулярки.

Россиянин заявлен в третьем звене «Айлендерс» с Кейси Сизикасом и Калумом Ричи.