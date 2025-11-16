Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.51
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Ларионов после 4:3 с «Металлургом»: «Сказал ребятам перед игрой: в СКА много стали говорить о соперниках, забыли свою ДНК. На своей арене мы хозяева»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, за счет чего петербургскому клубу удалось победить «Металлург» в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— За счет чего удалось взять верх над «Металлургом» — лидером Востока со сложившейся и узнаваемой моделью игры? Что стало решающим: противоядие против их стиля или навязывание своей игры?

— Я сказал ребятам перед выходом на лед: мы слишком много стали говорить о соперниках и забыли, какова ДНК нашей команды. Мы играем дома, на своей арене, где должны быть хозяевами. Все зависит от нас — как мы играем. Очень важно, выходя на матч, понимать ответственность и те элементы игры, в которых ты хочешь быть лучше.

Это характер и вера друг в друга. Это контроль шайбы и, конечно же, правильные решения. Эти вещи — ключевые, когда играешь против команды, которая сейчас показывает очень хороший хоккей. С ними играть приятно.

В то же время мы внесли некоторые коррективы после первого периода, когда понимали, что нужно чуть подправить атакующие элементы, найти зоны, где сопернику будет тяжелее. Нам удалось перехватить инициативу, хотя гол в начале второго периода был довольно странным.

Обычно такие моменты отражаются на команде негативно, но сегодня было наоборот — команда воспряла, начала двигаться, причем все четыре звена. И, конечно, потрясающая игра вратаря Сергея Иванова, который провел очень хороший матч, — сказал Игорь Ларионов.