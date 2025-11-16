Ларионов после 4:3 с «Металлургом»: «Сказал ребятам перед игрой: в СКА много стали говорить о соперниках, забыли свою ДНК. На своей арене мы хозяева»

— Я сказал ребятам перед выходом на лед: мы слишком много стали говорить о соперниках и забыли, какова ДНК нашей команды. Мы играем дома, на своей арене, где должны быть хозяевами. Все зависит от нас — как мы играем. Очень важно, выходя на матч, понимать ответственность и те элементы игры, в которых ты хочешь быть лучше.