Гатиятулин о 3:7 от «Динамо» Минск: «У “Ак Барса” получалось держать стабильность 2 месяца, эта серия прервалась. В том году у нас тоже были перепады»

— Одна из важных задач на сезон — обрести основательность. В том году у нас тоже были перепады. Почти два месяца у нас получалось держать стабильность, сегодня не получилось. Нужно правильно оценивать и свое состояние, и реакцию на эти семь пропущенных шайб. Потому что шесть шайб от «Авангарда» в сентябре многое нам дали и в плане подготовки, и в плане ответственности к каждому матчу.