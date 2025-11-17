Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.51
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Гатиятулин о 3:7 от «Динамо» Минск: «У “Ак Барса” получалось держать стабильность 2 месяца, эта серия прервалась. В том году у нас тоже были перепады»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Динамо» Минск (3:7) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Казани.

Источник: Sports

— Скажу так: почти два месяца у нас получалось, вне зависимости от предыдущего матча, выходить на следующую игру с правильным настроем и концентрацией. Сегодня эта серия прервалась, было много небрежности, неточных передач. Во второй половине матча удалось это убрать, но счет был уже крупный. Хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку.

— Можете рассказать, почему во втором периоде не играл Михаил Фисенко, а в третьем — Брэндон Биро?

— Миша получил повреждение, ему накладывали швы. После второго периода мы внесли изменения в звеньях, связано с этим.

— Вы проиграли все четыре матча против минского «Динамо». Видите в этом закономерность?

— Сейчас вспоминали прошлый сезон, когда в Москве сыграли хороший эмоциональный матч с камбэком, после которого проиграли в Минске и сыграли 0:5 или 1:5. Один из худших матчей сезона был. Это к тому, что в регулярном чемпионате нужно всегда отталкиваться от текущего состояния команды и правильно подходить к матчам.

— Учитывая ошибки защитников, вы не рассматриваете возвращение Степана Терехова в основу?

— Степан с нами, тренируется, смотрим. Есть время до следующего матча, чтобы принять решение по составу.

— Вы не рассматриваете сейчас вариант с подписанием еще одного вратаря?

— Мы эмоциональных решений не принимаем. Будем смотреть, анализировать, отталкиваться от этого.

— Вы в целом можете прокомментировать игру Михаила Бердина?

— Проигрываем и выигрываем мы командой. И каждая шайба — это командные ошибки.

— Что стало причиной небрежности, которая была в начале матча?

— Одна из важных задач на сезон — обрести основательность. В том году у нас тоже были перепады. Почти два месяца у нас получалось держать стабильность, сегодня не получилось. Нужно правильно оценивать и свое состояние, и реакцию на эти семь пропущенных шайб. Потому что шесть шайб от «Авангарда» в сентябре многое нам дали и в плане подготовки, и в плане ответственности к каждому матчу.

— Насколько вы довольны тем, как Митчелл Миллер сыграл сегодня в обороне?

— Мы всегда оцениваем общекомандные действия. Первая половина игры нам не удалась, вторая половина была лучше.

— Есть ли аспекты игры, из-за которых минское «Динамо» неудобно для вас?

— На выезде у нас были неплохие матчи, мы упустили именно в ключевых моментах. В Минске содержание игры было хорошее, мы проиграли в последние 10 минут, соперник этим воспользовался. Мы акцентировали внимание на этом, но в начале игры это не получилось, — сказал Анвар Гатиятулин.