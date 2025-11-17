Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.51
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Козырев о 4:3 с ЦСКА: «Северсталь» играет с ними 6 матчей, 3 мы проиграли — было важно зацепиться. Проявили характер, победили в овертайме"

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над ЦСКА (4:3 ОТ) в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Сегодняшний матч был очень сложный. Во втором периоде мы упустили инициативу, но хорошо проявили характер и сравняли счет, выиграли в овертайме. До этого мы три матча проиграли этой команде — хорошо, что сегодня мы этот счет размочили.

— Насколько для вас ЦСКА — гештальт, который было нужно закрыть?

Конечно мы играем с этой командой шесть матчей [в сезоне]. Было очень важно зацепиться за личные встречи — мы проигрывали 0:3. Очень хорошо, что выиграли.

— Сегодня «Северсталь» открыла длинную домашнюю серию. Что вы об этом думаете? Повлияет ли это как-то на подготовку?

— Конечно очень хорошо, что мы играем перед своими болельщиками. Они нам оказывают шикарную поддержку. И на выезде оказывают. Мы в очередной раз хотим их поблагодарить. Очень приятно, очень здорово здесь играть в такой атмосфере. Сегодняшний матч опять же показатель, как болельщики нас поддерживают, — сказал Андрей Козырев.