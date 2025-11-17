Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.45
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.80
П2
4.51
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Толчинский о 3:4: «Металлург» перебросал СКА, много моментов было. Против них всегда интересные матчи, в Ледовом хорошая атмосфера"

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский высказался о поражении от СКА (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

— Как вам матч?

— Допустили пару ненужных ошибок и потерь, и они нас на этом поймали, забросив шайбы. А так показалось, что много моментов создавали и перебросали соперников, и в атаке достаточно много играли. Очень интересный матч был. Соперник хорошо сыграл. Жаль, что проиграли.

— С какими чувствами играли против СКА?

— С настроением подходил к матчу. Тут даже дело не в том, что я здесь играл, а еще до того, как выступал за СКА, против этой команды всегда были интересные матчи. Всегда в Ледовом была хорошая атмосфера. И эта встреча не стала исключением, — сказал Толчинский.