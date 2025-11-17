Толчинский о 3:4: «Металлург» перебросал СКА, много моментов было. Против них всегда интересные матчи, в Ледовом хорошая атмосфера"

— Как вам матч?
— Допустили пару ненужных ошибок и потерь, и они нас на этом поймали, забросив шайбы. А так показалось, что много моментов создавали и перебросали соперников, и в атаке достаточно много играли. Очень интересный матч был. Соперник хорошо сыграл. Жаль, что проиграли.
— С какими чувствами играли против СКА?
— С настроением подходил к матчу. Тут даже дело не в том, что я здесь играл, а еще до того, как выступал за СКА, против этой команды всегда были интересные матчи. Всегда в Ледовом была хорошая атмосфера. И эта встреча не стала исключением, — сказал Толчинский.