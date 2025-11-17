Дишковский о Кузнецове: «Ночами не спал, смотрел, как он разрывал в финальной серии с “Вегасом”. А сейчас против него сыграл, необычное чувство»

22-летний нападающий СКА Никита Дишковский вспомнил об игре Евгения Кузнецова за «Вашингтон» в финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (4−1) в 2018 году. В воскресенье Дишковский встретился с Кузнецовым в матче СКА против «Металлурга» (3:4) в Fonbet Чемпионате КХЛ.
— Как вам матч?
— Классный матч получился. Интересный соперник. Первый раз сыграл против «Металлурга». Очень хорошая команда. Много создают моментов и дают нам тоже их создавать. Нам оставалось реализовать свои моменты лучше, чем соперник, что мы и сделали.
— Каково было играть против Евгения Кузнецова?
— Прикольно. Помню, как я ночами не спал, а смотрел их финальную серию против «Вегаса», как он там разрывал. А сейчас против него сыграл. Такое необычное чувство. Но оно пару секунд продлилось. Я на него посмотрел большими глазами и забыл об этом.
— СКА что-то поменял в игре в последних матчах?
— Мы после каждой встречи работаем над ошибками. Стараемся каждый матч прогрессировать и улучшать моменты в нашей игре, — сказал Дишковский.