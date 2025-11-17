Дорофеев забил 11-й гол в сезоне — «Миннесоте». У форварда «Вегаса» 14 очков в 18 матчах

Россиянин реализовал большинство на 16-й минуте, сравняв счет (1:1).
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забил 11-й гол в сезоне в матче НХЛ с «Миннесотой» (2:3 ОТ).
Россиянин реализовал большинство на 16-й минуте, сравняв счет (1:1).
Дорофеев набрал 14-е (11+3) очко в текущем чемпионате, всего он провел 18 игр.
