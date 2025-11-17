Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
0
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.10
П2
2.38
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Ванкувер
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2

Дорофеев забил 11-й гол в сезоне — «Миннесоте». У форварда «Вегаса» 14 очков в 18 матчах

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забил 11-й гол в сезоне в матче НХЛ с «Миннесотой» (2:3 ОТ).

Источник: Sports

Россиянин реализовал большинство на 16-й минуте, сравняв счет (1:1).

Дорофеев набрал 14-е (11+3) очко в текущем чемпионате, всего он провел 18 игр.

Сегодня за 17:49 (4:55 — в большинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, полезность — «0».