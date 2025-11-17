Ричмонд
перерыв
Колорадо
0
:
Айлендерс
1
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Детройт
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Вегас
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Ванкувер
6
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
Квартальнов о 7:3 с «Ак Барсом»: «У Минска забили все звенья, мы довольны. Хорошо, что у нас всего одно удаление»

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Ак Барсом» (7:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

"Хорошая игра с нашей стороны. Казань — мощная команда, немного выдержали. Первая смена в третьем периоде не удалась, не сыграли как надо. А так — здорово справились, забили все звенья, мы довольны.

Не могу сказать, что нам удобна игра «Ак Барса». У них мощные нападающие, хорошее большинство — хорошо, что у нас сегодня всего одно удаление.

Как противодействовать проходам Миллера? С классными хоккеистами тяжело играть, не с ним одним. В лиге много классных игроков«, — сказал тренер “Динамо” Минск.