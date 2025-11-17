Квартальнов о 7:3 с «Ак Барсом»: «У Минска забили все звенья, мы довольны. Хорошо, что у нас всего одно удаление»

"Хорошая игра с нашей стороны. Казань — мощная команда, немного выдержали. Первая смена в третьем периоде не удалась, не сыграли как надо. А так — здорово справились, забили все звенья, мы довольны.
Не могу сказать, что нам удобна игра «Ак Барса». У них мощные нападающие, хорошее большинство — хорошо, что у нас сегодня всего одно удаление.
Как противодействовать проходам Миллера? С классными хоккеистами тяжело играть, не с ним одним. В лиге много классных игроков«, — сказал тренер “Динамо” Минск.