Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
2
:
Айлендерс
1
П1
1.18
X
7.20
П2
46.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
П1
3.14
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Салават Юлаев
П1
1.43
X
5.69
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Барыс
П1
2.50
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Ванкувер
6
П1
X
П2

Массовая потасовка произошла после завершения матча «Рейнджерс» и «Детройта». Эпплтон забил в пустые ворота ньюйоркцев после сирены, Куик атаковал его, игроки обеих команд выскочили со скамеек

«Рейнджерс» проиграли «Детройту» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

После завершения игры произошла массовая потасовка с участием игроков, выскочивших со скамеек.

Поводом для нее стало то, что форвард «Ред Уингс» Мэйсон Эпплтон забил в пустые ворота «Рейнджерс» после сирены.

Вратарю клуба из Нью-Йорка Джонатану Куику, находившемуся на скамейке, это не понравилось. Он выскочил на лед и бросился на Эпплтона, после чего началась массовая потасовка.

Хотя матч уже завершился, судьи по итогам эпизода внесли в протокол штрафы — малый и дисциплинарный (2+10) для Куика и дисциплинарный для Эпплтона.