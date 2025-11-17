Массовая потасовка произошла после завершения матча «Рейнджерс» и «Детройта». Эпплтон забил в пустые ворота ньюйоркцев после сирены, Куик атаковал его, игроки обеих команд выскочили со скамеек

После завершения игры произошла массовая потасовка с участием игроков, выскочивших со скамеек.
Поводом для нее стало то, что форвард «Ред Уингс» Мэйсон Эпплтон забил в пустые ворота «Рейнджерс» после сирены.
Вратарю клуба из Нью-Йорка Джонатану Куику, находившемуся на скамейке, это не понравилось. Он выскочил на лед и бросился на Эпплтона, после чего началась массовая потасовка.
Хотя матч уже завершился, судьи по итогам эпизода внесли в протокол штрафы — малый и дисциплинарный (2+10) для Куика и дисциплинарный для Эпплтона.