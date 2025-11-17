Ричмонд
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.69
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Ванкувер
6
П1
X
П2

Плющев о формате Матча звезд КХЛ: «Приходят мысли о пятой колонне. Как еще оценить опасную идею создания сборной Урала? К счастью, не додумались создать “Ельцин-центр-тим”…»

Ранее стало известно, что КХЛ изменила формат игр на Матче звезд. Команды Ural Stars, World Stars, RUS Stars и U23 Stars проведут мини-турнир в формате «4 на 4». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 7 и 8 февраля 2026 года.

Источник: Спортс"

"Знаете, в последние годы, когда речь идет об организации таких хоккейных праздников, приходят мысли о пятой колонне.

Ну, а как еще оценить, скажу мягко, опасную идею создания сборной Урала? Особенно в нынешние времена, когда нам надо уходить от любых внутренних разделений, а, наоборот, — объединяться и побеждать. Тем более что речь идет об Урале и Екатеринбурге, стратегических регионах, где еще остались силы, работающие на внутренний раскол.

Знаете, после прошлогоднего Матча звезд КХЛ в Новосибирске, куда организаторы пригласили попеть западноукраинскую Елку, был готов ко всему.

Так что еще хорошо, что на сей раз в Екатеринбурге наши горячие головы ограничились «Юралс-тим» — к счастью, не додумавшись создать «Ельцин-центр-тим»…" — сказал заслуженный тренер России.

Плющев о службе в КГБ: «Она меня не то что изменила, но лишний раз доказала, что за слова нужно отвечать. Когда стали требовать присягать по-новому — я отказался и написал рапорт».