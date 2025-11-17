Ричмонд
Алексей Марченко после 3:7 от минского «Динамо»: «Ак Барс» где-то борьбу проигрывал, поэтому они забивали. Бердину мы не помогли сегодня"

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о поражении команды от минского «Динамо» (3:7) в FONBET Чемпионате КХЛ.

— В каком моменте можно было зацепиться за игру?

— Когда было 0:0 или 1:1 в начале. Сами сделали ошибки, и соперник нас наказал. Они хорошо сыграли в обороне и ловили нас на контратаках.

— Самая продолжительная серия поражений против Минска в истории клуба — пять подряд. Чем неудобны?

— Они играют системно. Знают, что делать. Организованы, стараются шайбу не терять. Мы где-то борьбу проигрывали, поэтому они голы забивали.

— Бердин попал под каток? Много критики в его сторону.

— Мы верим во всех игроков. Мы ему не помогли сегодня.

— Ваш следующий соперник ЦСКА будет злым после поражений в Нижнекамске и Череповце, что будет ключевым послезавтра?

— То же самое. Выигрывать борьбу. Правильно сыграть. Сегодня было слишком много потерь, — сказал Марченко.