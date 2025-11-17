Махачеву показали обращение Овечкина: «Он легенда. Хотел бы когда-нибудь с ним встретиться»

«Он легенда. Я смотрел матчи с ним, когда был еще ребенком. Хотел бы когда-нибудь с ним встретиться. Овечкин — одно из крупнейших имен в спорте. Уважаю его, спасибо большое», — сказал Махачев.
Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.Читать дальше