Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
18.11
Баффало
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.50
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
18.11
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.64
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
18.11
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
18.11
Флорида
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.26
П2
4.62
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.39
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
18.11
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.43
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Махачеву показали обращение Овечкина: «Он легенда. Хотел бы когда-нибудь с ним встретиться»

Чемпион UFC Ислам Махачев отреагировал на видеообращение капитана команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, записанное перед UFC 322.

Источник: Спортс"

«Он легенда. Я смотрел матчи с ним, когда был еще ребенком. Хотел бы когда-нибудь с ним встретиться. Овечкин — одно из крупнейших имен в спорте. Уважаю его, спасибо большое», — сказал Махачев.

Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

Хабиб или Махачев — чья карьера лучше?

«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?

Узнать больше по теме
Биография Ислама Махачева: карьера и личная жизнь бойца UFC
Махачев — величайший российский боец смешанных единоборств, ныне выступающий в UFC. Сегодня с этим фактом мало кто может поспорить. Как так получилось при наличии в истории отечественного спорта Хабиба Нурмагомедова и Федора Емельяненко, расскажем в нашей статье. Мы осветим весь спортивный путь бойца и предоставим вашему вниманию полную биографию Ислама Махачева.
Читать дальше