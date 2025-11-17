Ричмонд
Робин Пресс: «Кузнецов полон энергии, он становится все лучше и лучше. Евгений может многому научить нападающих “Металлурга”

Защитник «Металлурга» Робин Пресс высказался об игре нападающего Евгения Кузнецова.

На счету Кузнецова 7 (0+7) очков в 10 матчах текущего сезона.

"Кузнецов хорошо играет. Он полон энергии, может развлечь ребят и разрядить обстановку за пределами льда.

На площадке он становится все лучше и лучше, будем надеяться, что все так и продолжится. Нападающих «Металлурга» Евгений может многому научить.

Была ли у него особая подготовка под СКА? Нет, он готовился к этой игре как обычно, даже несмотря на то, что это его прошлый клуб", — сказал Пресс.

Кузнецов набрал очки в 2 матчах подряд после возвращения в состав «Металлурга». У форварда 0+7 в 10 играх.