Хартли об отставке Рябыкина: «Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня. Мы все понимаем этот бизнес, будем двигаться дальше. Это последний комментарий по этой теме»

Сегодня «Локомотив» сообщил о расторжении договора с тренером Рябыкиным, который входил в штаб Хартли.
— Прокомментируйте отставку Дмитрия Рябыкина.
— Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня, не самый веселый.
Мы все понимаем этот бизнес. Будем двигаться дальше. Это последний комментарий по этой теме, — сказал Хартли.
Напомним, сегодня также стало известно, что Алексей Кудашов был уволен из «Динамо», а Бенуа Гру по собственному решению покинул «Трактор».
