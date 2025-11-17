Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
18.11
Баффало
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.01
X
4.54
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
18.11
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
18.11
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.23
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
18.11
Флорида
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.26
П2
4.62
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.43
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
18.11
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.43
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Хартли об отставке Рябыкина: «Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня. Мы все понимаем этот бизнес, будем двигаться дальше. Это последний комментарий по этой теме»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался об отставке Дмитрия Рябыкина.

Источник: Спортс"

Сегодня «Локомотив» сообщил о расторжении договора с тренером Рябыкиным, который входил в штаб Хартли.

— Прокомментируйте отставку Дмитрия Рябыкина.

— Не лучший день для тренеров в КХЛ сегодня, не самый веселый.

Мы все понимаем этот бизнес. Будем двигаться дальше. Это последний комментарий по этой теме, — сказал Хартли.

Напомним, сегодня также стало известно, что Алексей Кудашов был уволен из «Динамо», а Бенуа Гру по собственному решению покинул «Трактор».

Рябыкин уволен из «Локомотива» — он помогал в штабе Хартли. Тренер сказал: «Причины не объяснили. Я отвечал за большинство — это что-то новое для меня».