Хоккей. НХЛ
18.11
Баффало
:
Эдмонтон
П1
3.05
X
4.54
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
18.11
Бостон
:
Каролина
П1
3.45
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
18.11
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
П1
2.40
X
4.23
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
18.11
Флорида
:
Ванкувер
П1
1.60
X
5.26
П2
4.62
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус
:
Монреаль
П1
2.18
X
4.43
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
18.11
Анахайм
:
Юта
П1
2.55
X
4.43
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Кравец после 2:1 с «Сочи»: «Хорошо, что победили, два очка и есть два очка. По игре будем дома разбираться, как сделать, чтобы выступать качественно не только против лидеров»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался после матча с «Сочи» (2:1 ОТ).

Источник: Спортс"

— Поздравляю наших болельщиков с победой и с первой 100-процентной выездной серией. Хорошо, что победили. Два очка и есть два очка.

А по самой игре будем дома разбираться, как сделать, чтобы выступать качественно не только против лидеров, но и всех команд в КХЛ.

— Как вам удалось переломить ход матча? Вы выстояли в меньшинстве в начале второго периода, когда Адиль Бекетаев схватил пять минут штрафа за атаку в область головы и шеи.

— Конечно, это наверняка добавило нам сил и эмоций. Но эти пять минут у нас и отняли очень много сил и эмоций. Поэтому таких удалений не должно быть.

Мы стали играть дисциплинированнее и строже. И стали действовать более активно, контролируя чужих хоккеистов, — сказал Кравец.