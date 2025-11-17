Ричмонд
Виктор Козлов: «Что Кудашов, что Гру проделали огромную работу. Жаль, что они ушли, надеюсь, они не упадут духом. Такая должность главного тренера — она и расстрельная, и почетная»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался касательно отставок в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

Сегодня стало известно, что Алексей Кудашов был уволен из «Динамо», Бенуа Гру по собственному решению ушел из «Трактора». Кроме того, «Локомотив» сообщил о расторжении договора с тренером Дмитрием Рябыкиным, который входил в штаб Боба Хартли.

Сегодня «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 в овертайме.

— У вас сейчас пятеро в списке травмированных. Когда ждать этих ребят?

— В поездке к нам они не присоединятся. А после трех матчей в гостях — будем смотреть.

— Как вы реагируете на новости, что в этот день сразу три тренера в КХЛ потеряли работу?

— Я хочу сказать ребятам, которых уволили, чтобы они держались. Это такая должность главного тренера — она и расстрельная, и почетная.

Что Алексей Кудашов, что Бенуа Гру проделали огромную работу. Жаль, что они ушли. Но я надеюсь, они не упадут духом. Потому что и первый, и второй обязательно найдут себе работу.

— Большинство так и не заработало — почему?

— В принципе оно нужно в таких матчах. Они забили два гола в большинстве, а мы — нет, и это решило исход матча. Мы слабовато играем в большинстве. Будем работать над этим.

— Сыграет ли Коновалов в воротах?

— Мы думаем об этом. Посмотрим состояние Семена Вязового, Ильи Коновалова — и примем решение, — сказал Козлов.