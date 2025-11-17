Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.54
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.23
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.26
П2
4.62
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.43
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.41
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2

Алексей Дементьев: «Назначение Ротенберга в любой клуб придаст импульс. Он обладает опытом, харизмой, умеет мотивировать, знает игру. Это самый заметный из доступных кандидатов»

Хоккейный агент, экс-скаут клубов НХЛ Алексей Дементьев считает, что Роман Ротенберг является самым заметным кандидатом на пост главного тренера в командах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

Сегодня «Динамо» объявило об отставке Алексея Кудашова с поста главного тренера. Летом в совет директоров клуба вошел экс-тренер СКА Роман Ротенберг.

"Назначение Романа Борисовича в любую команду придаст достаточно серьезный импульс. Это 100%.

Из всех доступных кандидатов на рынке Роман Борисович является самым заметным. Если сделать список из возможных кандидатов, то можно наглядно увидеть, что из всех потенциальных специалистов на рынке есть Светлов, Воробьев, Назаров, Леонтьев.

Ротенберг один из тех людей, кто обладает опытом, харизмой. Он умеет мотивировать, знает игру, и хоккеисты готовы исполнять его требования", — сказал Дементьев.

Почему Ротенберг не возглавил «Динамо» вместо Кудашова.