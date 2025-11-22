Люзенков о 2:1 с «Сочи»: «Сибири» не до красивой игры, очки нужнее. В третьем периоде мы отдали инициативу и удерживали счет"

«Очень много отдали сил и эмоций в игре с “Динамо”. Потому сегодня мы понимали, что будем не в лучшем физическом состоянии. Плюс соперник быстрый, мобильный. Мы это все тоже учитывали. После первого периода внесли небольшие корректировки, во втором периоде неплохо действовали. Но в третьем уже, к сожалению, было не до красивой игры.
Можно сказать, что практически отдали инициативу и удерживали счет. Хотя в принципе на большинство можно было что‑то реализовать поинтереснее. Такая ситуация, что не до красивой игры, но очки нам сейчас нужнее", — сказал Ярослав Люзенков.