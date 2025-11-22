Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
0
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
4.20
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.41
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.31
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
03:00
Сан-Хосе
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
3.21
X
4.45
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.25
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.38
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.90
X
4.82
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.36
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.49
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.39
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Амур
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Люзенков о 2:1 с «Сочи»: «Сибири» не до красивой игры, очки нужнее. В третьем периоде мы отдали инициативу и удерживали счет"

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе над «Сочи» (2:1) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

«Очень много отдали сил и эмоций в игре с “Динамо”. Потому сегодня мы понимали, что будем не в лучшем физическом состоянии. Плюс соперник быстрый, мобильный. Мы это все тоже учитывали. После первого периода внесли небольшие корректировки, во втором периоде неплохо действовали. Но в третьем уже, к сожалению, было не до красивой игры.

Можно сказать, что практически отдали инициативу и удерживали счет. Хотя в принципе на большинство можно было что‑то реализовать поинтереснее. Такая ситуация, что не до красивой игры, но очки нам сейчас нужнее", — сказал Ярослав Люзенков.