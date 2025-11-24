Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег
0
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.74
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.93
П2
1.73
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.42
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
2
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Лада
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Лабанк считает, что «Шанхай» может выйти на 1-е место на Западе: «У нас большой потенциал. Нужно продолжать набирать очки, не сдаваться»

Нападающий «Шанхая» Кевин Лабанк высказался о потенциале команды в этом сезоне FONBET КХЛ после домашнего поражения от «Ак Барса» (2:3 Б).

Источник: Спортс"

— Вели 2:0, дали сопернику сравнять и в итоге проиграли. В чем причина?

— Я думаю, мы провели хорошую игру. У нас были моменты. «Ак Барс» — хорошая команда. Сегодня мы играли все 60 минут. Да, был овертайм и серия буллитов. Но, повторюсь, мы хорошо сыграли. Пусть мы проиграли, но заработали очко. И нет причин расстраиваться из-за этого.

Мы будем продолжать прогрессировать, у нас есть большой потенциал, так что нам просто нужно продолжать работать.

— По силам занять первое место в конференции?

— Я думаю, мы можем добиться этого. Нам нужно продолжать набирать очки, не сдаваться, сохранять спокойствие. Не довольствоваться тем, что есть, а двигаться вверх по турнирной таблице, — сказал Лабанк.