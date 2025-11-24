Лабанк считает, что «Шанхай» может выйти на 1-е место на Западе: «У нас большой потенциал. Нужно продолжать набирать очки, не сдаваться»

— Вели 2:0, дали сопернику сравнять и в итоге проиграли. В чем причина?
— Я думаю, мы провели хорошую игру. У нас были моменты. «Ак Барс» — хорошая команда. Сегодня мы играли все 60 минут. Да, был овертайм и серия буллитов. Но, повторюсь, мы хорошо сыграли. Пусть мы проиграли, но заработали очко. И нет причин расстраиваться из-за этого.
Мы будем продолжать прогрессировать, у нас есть большой потенциал, так что нам просто нужно продолжать работать.
— По силам занять первое место в конференции?
— Я думаю, мы можем добиться этого. Нам нужно продолжать набирать очки, не сдаваться, сохранять спокойствие. Не довольствоваться тем, что есть, а двигаться вверх по турнирной таблице, — сказал Лабанк.