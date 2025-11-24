38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года

Таким образом, 38-летний нападающий вновь вернулся в клуб, с которым в мае этого года стал чемпионом Швеции. Это был первый титул «Лулео» с 1996 года.
После победы в чемпионате Умарк заявлял, что больше не будет выступать за команду, но в итоге передумал. Сейчас команда идет на 9-м месте в таблице SHL.
Это сезон Линус начал в швейцарском «Лугано», где за 15 матчей набрал 11 (4+7) очков.
За «Лулео» экс-форвард «Эдмонтона» и «Салавата Юлаева» в общей сложности провел 392 игры с учетом плей-офф и набрал 282 (102+180) очка.