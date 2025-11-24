Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.90
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.14
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Бостон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
1
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Каролина
1
П1
X
П2

38-летний Умарк вновь вернулся в «Лулео». В прошлом сезоне он помог клубу выиграть чемпионат Швеции впервые с 1996 года

Форвард Линус Умарк подписал контракт с «Лулео» до конца сезона.

Таким образом, 38-летний нападающий вновь вернулся в клуб, с которым в мае этого года стал чемпионом Швеции. Это был первый титул «Лулео» с 1996 года.

После победы в чемпионате Умарк заявлял, что больше не будет выступать за команду, но в итоге передумал. Сейчас команда идет на 9-м месте в таблице SHL.

Это сезон Линус начал в швейцарском «Лугано», где за 15 матчей набрал 11 (4+7) очков.

За «Лулео» экс-форвард «Эдмонтона» и «Салавата Юлаева» в общей сложности провел 392 игры с учетом плей-офф и набрал 282 (102+180) очка.