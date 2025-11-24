Ричмонд
Шефер — главный претендент на «Колдер Трофи» после четверти сезона по версии сайта НХЛ. Демидов — 2-й, Никишин — 4-й, Аскаров замкнул список из 12 игроков

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер — главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ по версии сайта лиги.

В голосовании для определения фаворитов на «Колдер Трофи» по итогам четверти сезона приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятерку претендентов, баллы считались по схеме 5−4−3−2−1.

18-летний Шефер получил все 16 первых мест, набрав 80 баллов. В топ-3 также вошли форвард «Монреаля» Иван Демидов (57 баллов) и форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке (34).

Четвертое место занял защитник «Каролины» Александр Никишин (19), пятое — вратарь «Монреаля» Якуб Добеш (18).

Менее 10 баллов набрали защитник «Миннесоты» Зеев Байум (6), защитник «Чикаго» Артем Левшунов (6), вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт (6), форвард «Монреаля» Оливер Капанен (5), вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов (4), форвард «Нэшвилла» Мэттью Вуд (3) и вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров (2).