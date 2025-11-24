Дмитрий Федоров о схеме 1−3−1 у СКА: «Если бы Ларионову в “Торпедо” сказали, что он будет так играть, он бы саркастически рассмеялся. Но сейчас турнирная ситуация сложная. Ноль осуждени

В прошлом сезоне у нас была поучительная история в «Реакторе». Перед первыми двумя матчами мы сказали команде, что начало чемпионата — это праздник, что играем двумя форвардами активно. Бабах! 2:12 в двух играх — вот такой праздник. После этого главный тренер Игорь Викторович Федоров принял мудрое решение: закрылись наглухо, перешли на 1−3−1 и выиграли три следующих матча у более сильных соперников.