Дмитрий Федоров о схеме 1−3−1 у СКА: «Если бы Ларионову в “Торпедо” сказали, что он будет так играть, он бы саркастически рассмеялся. Но сейчас турнирная ситуация сложная. Ноль осуждени

24 ноября команда Игоря Ларионова победила ЦСКА со счетом 4:1 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.
«В спорте часто приходится поступаться принципами ради результата. СКА играет в тактической модели 1−3−1. Если бы Игорю Николаевичу Ларионову в “Торпедо” сказали, что он будет играть 1−3−1, то он бы саркастически рассмеялся. Но сейчас турнирная ситуация сложная для петербуржцев. С моей стороны ноль осуждения.
В прошлом сезоне у нас была поучительная история в «Реакторе». Перед первыми двумя матчами мы сказали команде, что начало чемпионата — это праздник, что играем двумя форвардами активно. Бабах! 2:12 в двух играх — вот такой праздник. После этого главный тренер Игорь Викторович Федоров принял мудрое решение: закрылись наглухо, перешли на 1−3−1 и выиграли три следующих матча у более сильных соперников.
Поэтому я понимаю Ларионова. СКА побеждает в армейском дерби 4:1 и поднимается в зону-плей-офф, выдавливая оттуда ЦСКА", — написал Федоров.