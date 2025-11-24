Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
25.11
Нью-Джерси
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
25.11
Рейнджерс
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.25
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
25.11
Тампа-Бэй
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.56
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
25.11
Нэшвилл
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.34
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
25.11
Лос-Анджелес
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.28
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
25.11
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Дмитрий Федоров о схеме 1−3−1 у СКА: «Если бы Ларионову в “Торпедо” сказали, что он будет так играть, он бы саркастически рассмеялся. Но сейчас турнирная ситуация сложная. Ноль осуждени

Бывший комментатор и экс-тренер «Атланта» Дмитрий Федоров порассуждал о смене тактической модели СКА.

Источник: Спортс"

24 ноября команда Игоря Ларионова победила ЦСКА со счетом 4:1 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ.

«В спорте часто приходится поступаться принципами ради результата. СКА играет в тактической модели 1−3−1. Если бы Игорю Николаевичу Ларионову в “Торпедо” сказали, что он будет играть 1−3−1, то он бы саркастически рассмеялся. Но сейчас турнирная ситуация сложная для петербуржцев. С моей стороны ноль осуждения.

В прошлом сезоне у нас была поучительная история в «Реакторе». Перед первыми двумя матчами мы сказали команде, что начало чемпионата — это праздник, что играем двумя форвардами активно. Бабах! 2:12 в двух играх — вот такой праздник. После этого главный тренер Игорь Викторович Федоров принял мудрое решение: закрылись наглухо, перешли на 1−3−1 и выиграли три следующих матча у более сильных соперников.

Поэтому я понимаю Ларионова. СКА побеждает в армейском дерби 4:1 и поднимается в зону-плей-офф, выдавливая оттуда ЦСКА", — написал Федоров.