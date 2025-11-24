Ларионов о 4:1 с ЦСКА: «Главное — дисциплина. Ребята не переигрывали, играли друг за друга и сохраняли свежесть»

— Хочу поблагодарить болельщиков, хотя места были, но мы ожидали полный аншлаг. Нашу команду с победой. Главное — дисциплина. Ребята не переигрывали, играли друг за друга и сохраняли свежесть. Не хочу касаться темы удалений, сами понимаете почему.
— Три попытки большинства и ни одной шайбы, с чем это связано?
— Мы играем против сильной команды, сильного вратаря. Да, всегда смотришь на то, что ноль голов в трех попытках. Но соперник плотно играл, держал пятак, у них сильный вратарь. Нам предстоит поработать, — сказал Ларионов.