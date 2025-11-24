Никитин после 1:4 от СКА: «Очень плохая игра, не знаю, куда делись эмоции. Вы серьезно спрашиваете, что я могу быть доволен?»

— Очень плохая игра, не знаю, куда делись эмоции. Перед своими болельщиками должны быть в другом свете.
— Чего не хватило для победы, кроме эмоций, как оцените действия подопечных, или все шло только от головы?
— Я же только что сказал.
— Вы сказали, что не хватило эмоций, но насколько вы довольны действиями подопечных?
— 1:4 счет. Чем можно быть довольным? Вы серьезно спрашиваете, что я могу быть доволен? Поэтому и говорим, что игра в нашем исполнении, тем более дома, не соответствует уровню, — сказал Никитин.