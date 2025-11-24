Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
25.11
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.60
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
25.11
Нью-Джерси
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
25.11
Рейнджерс
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.25
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
25.11
Тампа-Бэй
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.56
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
25.11
Нэшвилл
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.34
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
25.11
Лос-Анджелес
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.28
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
25.11
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Никитин после 1:4 от СКА: «Очень плохая игра, не знаю, куда делись эмоции. Вы серьезно спрашиваете, что я могу быть доволен?»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (1:4).

Источник: Спортс"

— Очень плохая игра, не знаю, куда делись эмоции. Перед своими болельщиками должны быть в другом свете.

— Чего не хватило для победы, кроме эмоций, как оцените действия подопечных, или все шло только от головы?

— Я же только что сказал.

— Вы сказали, что не хватило эмоций, но насколько вы довольны действиями подопечных?

— 1:4 счет. Чем можно быть довольным? Вы серьезно спрашиваете, что я могу быть доволен? Поэтому и говорим, что игра в нашем исполнении, тем более дома, не соответствует уровню, — сказал Никитин.