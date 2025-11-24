Тренер «Динамо» Козлов о 4:2 с «Амуром»: «Эта победа придаст нам уверенности, с нее начнется переломный момент. Увидел у ребят желание выиграть»

"Прежде всего хотелось бы поблагодарить болельщиков. Игра была тяжелая, но они поддерживали нас весь матч. Мы хорошо начали, забили гол в большинстве, но потом потеряли концентрацию и пропустили дважды. Потратили много сил, но молодцы, что отыгрались и нашли силы, чтобы выиграть этот поединок. Третий матч подряд мы отыгрываемся, будем надеяться, что в дальнейшем это исправим.
Эта победа придаст нам уверенности, с нее начнется переломный момент. То, что произошло в матче с «Амуром», оставим в прошлом. Сегодня я увидел у ребят желание победить, поэтому нашли в себе силы обыграть соперника", — сказал Козлов.