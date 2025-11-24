Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.59
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.36
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.35
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.55
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.34
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.06
X
4.28
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.38
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Тренер «Динамо» Козлов о 4:2 с «Амуром»: «Эта победа придаст нам уверенности, с нее начнется переломный момент. Увидел у ребят желание выиграть»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итоги игры с «Амуром» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (4:2).

Источник: Спортс"

"Прежде всего хотелось бы поблагодарить болельщиков. Игра была тяжелая, но они поддерживали нас весь матч. Мы хорошо начали, забили гол в большинстве, но потом потеряли концентрацию и пропустили дважды. Потратили много сил, но молодцы, что отыгрались и нашли силы, чтобы выиграть этот поединок. Третий матч подряд мы отыгрываемся, будем надеяться, что в дальнейшем это исправим.

Эта победа придаст нам уверенности, с нее начнется переломный момент. То, что произошло в матче с «Амуром», оставим в прошлом. Сегодня я увидел у ребят желание победить, поэтому нашли в себе силы обыграть соперника", — сказал Козлов.