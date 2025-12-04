Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.47
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

НХЛ не откажется от участия в Олимпиаде из-за разницы в размерах площадок. Лига не видит в этом угрозу безопасности игроков (ESPN)

Ранее стало известно, что ИИХФ одобрила строительство ледовой арены в Милане с игровой площадкой размером 60 на 26 метров, где должны пройти матчи Олимпиады-2026. При этом в НХЛ площадки имеют размер 60,9 на 25,9 метра.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что ИИХФ одобрила строительство ледовой арены в Милане с игровой площадкой размером 60 на 26 метров, где должны пройти матчи Олимпиады-2026. При этом в НХЛ площадки имеют размер 60,9 на 25,9 метра. Сообщалось, что этот факт вызывает беспокойство у Ассоциации игроков НХЛ из-за увеличения риска травм.

Как пишет ESPN, сейчас нет признаков того, что НХЛ может отказаться от участия в турнире из-за разницы в размерах площадок. В лиге не считают, что это может привести к проблемам с безопасностью игроков.

Один из игроков НХЛ, уже вызванный в олимпийскую сборную, сказал что, по его мнению, сокращение площадки на 90 сантиметров не слишком сильно повлияет на игру: «При таком уровне таланта [у соперников] у нас и так не будет времени и пространства. Матчи будут невероятными, несмотря ни на что. Просто дайте нам ледовую площадку, и все будет в порядке».

Арена до сих пор не достроена. В прошлом месяце НХЛ направила группу специалистов в Италию, чтобы проверить состояние объекта, и главный вывод заключался в том, что организаторы добились прогресса, но им нужно ускорить работу. Запасного плана на случай, если арена в Милане не будет готова вовремя, нет.

Изначально планировалось провести на этой площадке некоторые матчи чемпионата мира U20 в качестве тестового мероприятия, однако позднее было принято решение перенести проверку арены на 9−11 января. Обычно на олимпийских объектах тестовые соревнования проводятся еще за год до начала Игр.

Женский хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 начнется 5 февраля. Соревнования среди мужчин стартуют 11 февраля.