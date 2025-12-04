Тренер «Трактора» Рише о 3:5: «Ак Барс» очень активно играл, давил в нашей зоне. И мы сами допускали много ошибок"

— Сегодня было много потерь шайбы. Из‑за того, что мы пропустили три шайбы во втором периоде, мы не смогли победить. И «Ак Барс» очень активно играл, давил нас в нашей зоне. И мы сами допускали много ошибок.
— Как делятся обязанности в тренерском штабе с Корешковым и Зубовым?
— Евгений отвечает за большинство, Сергей — за оборону и меньшинство.
— Собираетесь ли вы искать вратаря? Какая ситуация с вратарской линией в команде?
— Этот вопрос логичнее адресовать нашему генеральному менеджеру. Все вопросы по трансферам лучше адресовать ему, — сказал Рише.