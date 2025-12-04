Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.47
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

Тренер «Трактора» Рише о 3:5: «Ак Барс» очень активно играл, давил в нашей зоне. И мы сами допускали много ошибок"

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише высказался о поражении от «Ак Барса» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:5).

Источник: Спортс"

— Сегодня было много потерь шайбы. Из‑за того, что мы пропустили три шайбы во втором периоде, мы не смогли победить. И «Ак Барс» очень активно играл, давил нас в нашей зоне. И мы сами допускали много ошибок.

— Как делятся обязанности в тренерском штабе с Корешковым и Зубовым?

— Евгений отвечает за большинство, Сергей — за оборону и меньшинство.

— Собираетесь ли вы искать вратаря? Какая ситуация с вратарской линией в команде?

— Этот вопрос логичнее адресовать нашему генеральному менеджеру. Все вопросы по трансферам лучше адресовать ему, — сказал Рише.