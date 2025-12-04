Ротенберг об учебе в Лондоне: «Это был хороший опыт, но сейчас в России образовательные программы на высочайшем уровне, не надо никуда уезжать. Я вернулся при первой же возможности»

Так сложилась моя судьба, что родители в свое время меня увезли, но я всегда хотел вернуться. Я хотел вернуться в 16 лет. Я был на сборах в Ленинграде и не хотел уезжать обратно. Потому что это родное. Как бы ни было, это родное. Я родился в СССР, и это настолько глубоко во мне осело, что когда я жил в других странах, я постоянно хотел вернуться обратно, просто не было такой возможности. Это родное: друзья, тренер, язык. Родное. Этого не заменить.