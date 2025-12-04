«В футбольной сборной Бразилии говорят: “Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Так что выражение “бразильцы на льду” — это про “Спартак”. Анкудинов о 7:6 с&nb

По ходу встречи красно-белые отыгрались с 0:4 и 3:6, забросив дважды на 60-й минуте игры.
— Итоговый счет показывает, что у спартаковцев огромный характер и стальной стержень, они готовы бороться все 60 минут. Проигрывать 0:4 — не приговор, «Спартак» это доказал. Конечно, желательно, чтобы таких валидольных игр было меньше, чтобы не вытаскивали их на последних секундах. Болельщикам нравится такой хоккей, это шоу, но для тренера — большая пища для размышлений.
— «Спартак» (111) наряду с «Ладой» (112) и «Сибирью» (114) пропускает больше всех в КХЛ. В чем причина?
— Сравнивать с «Ладой» нельзя, разные подборы игроков. «Спартак» играет в атакующий хоккей, поэтому страдает оборона, вратари не очень уверенно играют. Если ты пропускаешь шесть голов, должен забить семь. У «Спартака» это получается. Но оборону надо подтягивать.
Как там говорят в сборной Бразилии по футболу? Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Так что выражение «бразильцы на льду» — это про «Спартак». Зрителям очень интересно смотреть на такие игры, когда команда особо не уделяет внимание защите, — сказал Анкудинов.