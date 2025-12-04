«В футбольной сборной Бразилии говорят: “Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Так что выражение “бразильцы на льду” — это про “Спартак”. Анкудинов о 7:6 с&nb

— Итоговый счет показывает, что у спартаковцев огромный характер и стальной стержень, они готовы бороться все 60 минут. Проигрывать 0:4 — не приговор, «Спартак» это доказал. Конечно, желательно, чтобы таких валидольных игр было меньше, чтобы не вытаскивали их на последних секундах. Болельщикам нравится такой хоккей, это шоу, но для тренера — большая пища для размышлений.