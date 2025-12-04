Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.47
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

«В футбольной сборной Бразилии говорят: “Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Так что выражение “бразильцы на льду” — это про “Спартак”. Анкудинов о 7:6 с&nb

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Анкудинов прокомментировал волевую победу красно-белых над «Сибирью» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (7:6 ОТ).

По ходу встречи красно-белые отыгрались с 0:4 и 3:6, забросив дважды на 60-й минуте игры.

— Итоговый счет показывает, что у спартаковцев огромный характер и стальной стержень, они готовы бороться все 60 минут. Проигрывать 0:4 — не приговор, «Спартак» это доказал. Конечно, желательно, чтобы таких валидольных игр было меньше, чтобы не вытаскивали их на последних секундах. Болельщикам нравится такой хоккей, это шоу, но для тренера — большая пища для размышлений.

— «Спартак» (111) наряду с «Ладой» (112) и «Сибирью» (114) пропускает больше всех в КХЛ. В чем причина?

— Сравнивать с «Ладой» нельзя, разные подборы игроков. «Спартак» играет в атакующий хоккей, поэтому страдает оборона, вратари не очень уверенно играют. Если ты пропускаешь шесть голов, должен забить семь. У «Спартака» это получается. Но оборону надо подтягивать.

Как там говорят в сборной Бразилии по футболу? Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим. Так что выражение «бразильцы на льду» — это про «Спартак». Зрителям очень интересно смотреть на такие игры, когда команда особо не уделяет внимание защите, — сказал Анкудинов.