Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.47
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

Галлан о 3:2 с «Салаватом»: «Очень равный матч. У соперника очень талантливая команда, но здорово, что “Шанхай” нашел путь к победе»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан подвел итоги игры с «Салаватом Юлаевым» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (3:2).

Источник: Спортс"

— Очень равный матч. У соперника очень талантливая команда, но здорово, что мы нашли путь к победе. У нас остался один матч до паузы. Надеемся, что проведем его здорово.

— Видите проблему в том, как команда играет в большинстве?

— Да, меня это немножко беспокоит, потому что не забили сегодня ни в одном большинстве, даже при игре пять на три.

— 13 поражений в 18 последних матчах. В чем причина?

— Я не думаю о том, что произошло в прошлом. Меня волнует сегодняшний матч. Не нужно зацикливаться на прошлом. Концентрируемся на том, что будет дальше.

— Как оцените игру Кареева? Был ли он лучше Рыбара?

— Он здорово себя проявил. Изначально планировали, что сегодня сыграет Рыбар, но из‑за не очень хорошего самочувствия приняли решение поставить Кареева. Он провел сегодня хороший матч, — сказал Галлан.