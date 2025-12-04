Ричмонд
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.47
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

Козлов о приглашении в штаб «России 25»: «Позвонил Ротенберг, мы поговорили. Когда приглашают в сборную, тяжело сказать “нет”. Любая роль в тренерском штабе почетна»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Шанхай Дрэгонс» в регулярном сезоне FONBET КХЛ.

Источник: Sports

— Обоюдоострая игра была. Что у нас было достаточно моментов, что у них. Игра проходила на встречных курсах. «Драконы» были поудачливее, забили больше. Когда команда проигрывает, все сразу видно: и передачи неточные, и ошибки. Мы играли с быстрой командой, которая заставляла ошибаться.

— Вы будете в тренерском штабе «России 25». Как получили предложение и почему согласились?

— Когда приглашают в сборную, тяжело сказать «нет». Роман Борисович [Ротенберг] позвонил, переговорили, поэтому принял такое решение. Это сборная. Любая роль в тренерском штабе почетна, — сказал Козлов.