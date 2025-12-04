Козлов о приглашении в штаб «России 25»: «Позвонил Ротенберг, мы поговорили. Когда приглашают в сборную, тяжело сказать “нет”. Любая роль в тренерском штабе почетна»

— Обоюдоострая игра была. Что у нас было достаточно моментов, что у них. Игра проходила на встречных курсах. «Драконы» были поудачливее, забили больше. Когда команда проигрывает, все сразу видно: и передачи неточные, и ошибки. Мы играли с быстрой командой, которая заставляла ошибаться.
— Вы будете в тренерском штабе «России 25». Как получили предложение и почему согласились?
— Когда приглашают в сборную, тяжело сказать «нет». Роман Борисович [Ротенберг] позвонил, переговорили, поэтому принял такое решение. Это сборная. Любая роль в тренерском штабе почетна, — сказал Козлов.