Козлов о приглашении в штаб «России 25»: «Позвонил Ротенберг, мы поговорили. Когда приглашают в сборную, тяжело сказать “нет”. Любая роль в тренерском штабе почетна»

— Обоюдоострая игра была. Что у нас было достаточно моментов, что у них. Игра проходила на встречных курсах. «Драконы» были поудачливее, забили больше. Когда команда проигрывает, все сразу видно: и передачи неточные, и ошибки. Мы играли с быстрой командой, которая заставляла ошибаться.