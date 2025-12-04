Брэди Ткачак об обмене джерси с Овечкиным: «Один из самых крутых моментов в моей жизни, для меня было честью просто поговорить с ним. Это было нечто особенное»

Кажется, мы выиграли со счетом 7:1, и я подумал, что, возможно, мы не будем этого делать, потому что я не знаю, в каком он настроении после такого. Но все произошло быстро. Он просто спросил, как я себя чувствую, и все такое. Для меня это была просто первая возможность поздравить его с тем, что он стал лучшим снайпером, а заодно получить его джерси. Это было так здорово.