Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.50
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.06
X
4.49
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.94
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
6
:
Спартак
7
П1
X
П2

Брэди Ткачак об обмене джерси с Овечкиным: «Один из самых крутых моментов в моей жизни, для меня было честью просто поговорить с ним. Это было нечто особенное»

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак поделился воспоминаниями об обмене джерси с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Спортс"

Американский хоккеист обсудил этот момент со своим братом Мэттью, играющим за «Флориду», в подкасте Wingmen.

Мэттью Ткачак: Птичка напела мне, что ты обменялся джерси с Великой восьмеркой, Ови. Расскажи по-быстрому: насколько это было круто?

Брэди Ткачак: Это было незабываемо.

Мэттью Ткачак: Есть фотография?

Брэди Ткачак: Нет. Никаких камер. Никакой прессы. После игры мы были только вдвоем. Это было очень круто. Это было нечто особенное.

Мэттью Ткачак: Похоже, все здесь хотят услышать, о чем вы, ребята, говорили.

Брэди Ткачак: Это было организовано заранее, и у меня была травма. Я не был уверен, поеду ли я с командой на этот выезд. Я подумал: «Нет, я точно поеду, я не упущу этот момент».

Кажется, мы выиграли со счетом 7:1, и я подумал, что, возможно, мы не будем этого делать, потому что я не знаю, в каком он настроении после такого. Но все произошло быстро. Он просто спросил, как я себя чувствую, и все такое. Для меня это была просто первая возможность поздравить его с тем, что он стал лучшим снайпером, а заодно получить его джерси. Это было так здорово.

Мэттью Ткачак: Этот обмен джерси, должно быть, стал твоим самым любимым моментом, связанным с ним. Сто процентов.

Брэди Ткачак: Честно говоря, это был один из самых крутых моментов в моей жизни. В плане хоккея это был самый крутой момент. Я чувствовал, что для меня большая честь просто поговорить с ним… Это был такой классный момент, и я подумал: «Вот это да. Не так много людей когда-либо узнают, что после игры я просто стоял и болтал с величайшим снайпером всех времен».

Мэттью Ткачак: То, что он делает, — безумие. Единственное, что меня расстраивает, — когда видишь такие обмены джерси, думаешь: блин, надеюсь, что это не его последний сезон [в НХЛ]. Не знаю. Он, конечно, заслужил право делать все, что захочет, но он играет так хорошо. Черт, надеюсь, он продолжит играть в НХЛ.

