Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
0
:
Юта
7
Все коэффициенты
П1
35.00
X
12.00
П2
1.06
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.88
П2
1.62
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.41
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Вашингтон
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
4
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Овечкин отличился на 9-й и 23-й минутах гостевого матча против «Сан-Хосе». В текущем сезоне у россиянина 14 голов и 13 голевых передач в 28 играх. Овечкин продлил серию с набранными очками до шести матчей.

На данный момент счет в матче 5:0 в пользу «Вашингтона».

