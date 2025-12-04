Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин отличился на 9-й и 23-й минутах гостевого матча против «Сан-Хосе». В текущем сезоне у россиянина 14 голов и 13 голевых передач в 28 играх. Овечкин продлил серию с набранными очками до шести матчей.
На данный момент счет в матче 5:0 в пользу «Вашингтона».
