Третьяк о 80-летии российского хоккея: «Вот бы приехал “Вашингтон” с Овечкиным! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о желании пригласить «Вашингтон» на матчи в Россию.

Источник: Спортс"

— В следующем году мы будем отмечать 80-летие отечественного хоккея. Какие мысли у вас есть? Что придумаете?

— Хотелось бы провести декабрьский традиционный турнир так, чтобы к нам приехали иностранные команды. Как раньше в СССР к нам приезжал «Виннипег».

Вот бы сейчас приехал «Вашингтон» с Александром Овечкиным! На два-три матча, чтобы на нашем турнире сыграть. Вот это было бы здорово!

Я уверен, что когда наступит мир, то в первую очередь наладятся отношения с Северной Америкой. Наши хоккеисты там выступают, все их уважают и любят.

— Клубы НХЛ приезжали ведь в Стокгольм в ноябре. Может, в декабре и до Москвы доедут?

— Они это делают для того, чтобы пропагандировать НХЛ.

А мне хотелось бы посмотреть, на каком уровне наша команда — сборная из российских звезд КХЛ. Вот пусть с ними сыграет «Вашингтон». А вам разве не было бы интересно?

— Да все с ума бы сошли!

— Мы в последние годы только с Беларуси и Казахстаном играли. И расширение состава участников было бы интересно всем — и спортсменам, и болельщикам.

Для меня была бы сказка, если бы к нам приехала команда НХЛ. Представляете, какой был бы ажиотаж? Я думаю, это можно организовать. Но надо провести правильную работу, — сказал Владислав Третьяк.

