Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год — рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера — по 10 таких лет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (7:1).

Источник: Спортс"

В 2025 году на его счету стало 75 (41+34) очков за 72 игры в регулярках. Он обновил собственный рекорд лиги, в 14-й раз забив 40 и более голов за календарный год.

Овечкин увеличил отрыв от Уэйна Гретцки и Майка Гартнера (оба — по 10 лет с 40 шайбами и более).

? Дубль Овечкина в матче с «Сан-Хосе»! В 40 лет набирает больше очка за игру.

