Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год — рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера — по 10 таких лет

В 2025 году на его счету стало 75 (41+34) очков за 72 игры в регулярках. Он обновил собственный рекорд лиги, в 14-й раз забив 40 и более голов за календарный год.
Овечкин увеличил отрыв от Уэйна Гретцки и Майка Гартнера (оба — по 10 лет с 40 шайбами и более).
? Дубль Овечкина в матче с «Сан-Хосе»! В 40 лет набирает больше очка за игру.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.