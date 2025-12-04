Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.12
Айлендерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.63
П2
1.82
Хоккей. НХЛ
05.12
Бостон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.44
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
05.12
Каролина
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.69
Хоккей. НХЛ
05.12
Оттава
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.42
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
05.12
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.90
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
05.12
Флорида
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.80
П2
3.69
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Вашингтон
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Даллас
3
П1
X
П2

Овечкин набрал по 2 очка в 3 матчах подряд в 40 лет. Он стал 3-м игроком за 50 лет с таким достижением после Ларионова и Уитни

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (7:1).

Он набрал по два очка в каждой из трех последних игр. За последние 50 лет только два других хоккеиста в возрасте 40 лет и старше добивались подобного результата.

Это Игорь Ларионов (4 игры в сезоне-2000/01) и Рэй Уитни (3 игры в сезоне-2012/13).

Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год — рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера — по 10 таких лет.

