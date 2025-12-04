Овечкин набрал по 2 очка в 3 матчах подряд в 40 лет. Он стал 3-м игроком за 50 лет с таким достижением после Ларионова и Уитни

Он набрал по два очка в каждой из трех последних игр. За последние 50 лет только два других хоккеиста в возрасте 40 лет и старше добивались подобного результата.
Это Игорь Ларионов (4 игры в сезоне-2000/01) и Рэй Уитни (3 игры в сезоне-2012/13).
Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год — рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера — по 10 таких лет.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше