Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
1
:
Сочи
1
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.80
П2
6.20
Хоккей. НХЛ
05.12
Айлендерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.71
X
4.76
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
05.12
Бостон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
05.12
Каролина
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05.12
Оттава
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.40
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
05.12
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.90
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
05.12
Флорида
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.80
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
05.12
Коламбус
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
05.12
Калгари
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05.12
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.80
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Вашингтон
7
П1
X
П2

Овечкин обошел Бурка и стал 6-м в истории НХЛ по числу матчей в регулярках за один клуб — 1519. Больше только у Хоу, Марло, Лидстрема, Дельвеккио и Доуна

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл 1519-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Все игры он провел за одну команду.

40-летний форвард обошел Рэя Бурка («Бостон», 1518 матчей) и вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству игр в регулярках за одну франшизу.

Его опережают только Горди Хоу («Детройт», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе», 1607 матчей), Никлас Лидстрем («Детройт», 1564 матча), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550 матчей) и Шейн Доун («Аризона», 1540 матчей).

Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год — рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера — по 10 таких лет.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше