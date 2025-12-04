Овечкин обошел Бурка и стал 6-м в истории НХЛ по числу матчей в регулярках за один клуб — 1519. Больше только у Хоу, Марло, Лидстрема, Дельвеккио и Доуна

40-летний форвард обошел Рэя Бурка («Бостон», 1518 матчей) и вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству игр в регулярках за одну франшизу.
Его опережают только Горди Хоу («Детройт», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе», 1607 матчей), Никлас Лидстрем («Детройт», 1564 матча), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550 матчей) и Шейн Доун («Аризона», 1540 матчей).
Овечкин в 14-й раз забил 40+ голов за календарный год — рекорд НХЛ. У Гретцки и Гартнера — по 10 таких лет.
