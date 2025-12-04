Каменский об Овечкине: «Своими голами, рекордами Саша доказывает, что в 40 лет он лучший хоккеист в мире»

"Саша показывает свой класс, набрал форму. Делает то, что он умеет здорово и лучше всех. Своими голами, рекордами Овечкин доказывает, что в 40 лет он лучший хоккеист в мире. Он только радует нас этим.
Хоккей меняется каждый год и в НХЛ, наверное, становится сложнее играть, но это надо у него спрашивать. Он великий мастер, который сам меняет этот хоккей, меняет рекорды. Это здорово, что в таком возрасте он играет на самом высочайшем уровне.
Дай бог, чтоб продолжал выступать и радовать нас. НХЛ остается лучшей лигой, а раз Овечкин лучший там, то и лучший на планете", — сказал Каменский.
Овечкин обошел Бурка и стал 6-м в истории НХЛ по числу матчей в регулярках за один клуб — 1519. Больше только у Хоу, Марло, Лидстрема, Дельвеккио и Доуна.