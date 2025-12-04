Канцеров о том, вспыльчивый ли Разин: «Да, особенно в раздевалке. Это мы его нервируем. У каждого случается всплеск эмоций, это нормально»

— Что можешь сказать об Андрее Владимировиче Разине?
— Его тренерская система мышления мне полностью импонирует, мне нравится наш стиль игры. Многим новым ребятам пришлось привыкать в этой системе, так как она уникальна: ни в других командах КХЛ, ни в Северной Америке такого не встретишь. Вот этим мы и отличаемся.
— А какой он человек? Очень вспыльчивый?
— Да, особенно в раздевалке. Это мы его нервируем. У каждого случается всплеск эмоций, это нормально. Я тоже могу разозлиться, если ничего не получается, но я стараюсь минимизировать такие моменты. Главное — успокоиться и настроить голову на правильные действия.
— Какой совет Андрея Владимировича запомнился больше всего?
— «Ромарио, не психуй!» Андрей Владимирович говорит так, когда у меня что-то не получается, — сказал Канцеров.