Роман Ротенберг: «Игроки должны расти в конкурентной среде, тогда будем получать новых Малкиных, Капризовых, Овечкиных. Чем больше будет хоккейных школ, тем лучше»

"В спорте всегда важно иметь правильную, здоровую конкуренцию. Чем больше будет хоккейных школ, тем будет лучше для всех.
Во многих регионах есть проблема, что есть одна сильная школа, а другие школы слабее. Это влияет на развитие игроков, потому что они должны расти в конкурентной среде, и тогда мы будем получать новых звезд в сборную России — новых Малкиных, Капризовых, Овечкиных.
Для этого мы должны создать внутреннюю конкуренцию. Мы делаем все для того, чтобы как можно больше детей играли на высоком уровне, чтобы у сборной России было как можно больше турниров", — сказал Ротенберг.