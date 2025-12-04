Ричмонд
Хоккей. НХЛ
05.12
Айлендерс
:
Колорадо
П1
3.45
X
4.60
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
05.12
Бостон
:
Сент-Луис
П1
2.82
X
4.50
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
05.12
Каролина
:
Торонто
П1
1.70
X
4.90
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
05.12
Оттава
:
Рейнджерс
П1
2.15
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
05.12
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
П1
2.00
X
4.58
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
05.12
Флорида
:
Нэшвилл
П1
1.90
X
4.74
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
05.12
Коламбус
:
Детройт
П1
2.25
X
4.41
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05.12
Калгари
:
Миннесота
П1
2.58
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
05.12
Эдмонтон
:
Сиэтл
П1
1.75
X
4.80
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
05.12
Лос-Анджелес
:
Чикаго
П1
1.75
X
4.72
П2
3.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Фетисов об игре между НХЛ и КХЛ: «Наши звезды в Америке могли бы более настойчиво оппозиционировать профсоюзу ради этого матча. Это возможность выступить миротворцами в самой брутальной игре»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможном матче между игроками НХЛ и Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Утихла идея матча между КХЛ и НХЛ после встречи президентов. Как думаете, будет ли она когда-то реализована?

— Очень сложный вопрос на самом деле. НХЛ — это свой график, свой календарь, профсоюз игроков и еще много вещей. Пока я не вижу, как можно реализовать такой матч, тем более в формате переездов. Хотя, если хотя бы одна такая игра состоялась, уже было бы очень хорошо.

Надежда умирает последней, это же и возможность для наших русских ребят в НХЛ выступить миротворцами в самой брутальной, массово популярной игре, где интернациональное присутствие имеет большое значение.

Мне кажется, наши звезды в Америке могли бы более настойчиво оппозиционировать профсоюзу игроков ради проведения этого дружественного матча, — заявил Фетисов.

Напомним, в марте Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, в рамках которого американский президент поддержал предложение президента России об организации матчей в США и России между российскими и американскими хоккеистами из НХЛ и КХЛ.

Третьяк о 80-летии российского хоккея: «Вот бы приехал “Вашингтон” с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».

Дэйли про слова Третьяка о «Вашингтоне» в России: «Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны. Наш график не позволил бы этого сделать».