Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.12
Айлендерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.60
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
05.12
Бостон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.50
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
05.12
Каролина
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.90
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
05.12
Оттава
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
05.12
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.58
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
05.12
Флорида
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.74
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
05.12
Коламбус
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.41
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05.12
Калгари
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.40
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
05.12
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.80
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
05.12
Лос-Анджелес
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.72
П2
3.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Черкас о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Я уже привык. Мне интересно посмотреть сборную России, как развивается команда, какие молодые ребята появляются»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас ответил на вопрос о том, не устал ли он от матчей России со сборными Беларуси и Казахстана.

Источник: Спортс"

"Нет, у меня нормальные ощущения. Я уже, кстати, наоборот, привык. Да, есть матчи с Беларусью и Казахстаном. Ну и что? Мне интересно посмотреть нашу сборную.

Как развивается команда, какие молодые ребята появляются. Какие игроки появляются в той же Беларуси, которые после некоторого времени смогут играть в КХЛ, то же самое и про Казахстан.

Ну, если ты болеешь хоккеем, тебе он нравится, то почему нет? Это же развитие, любые матчи на уровне сборных, это всегда в общем-то интересно. Я поддерживаю этот проект, это очень важно", — сказал Черкас.