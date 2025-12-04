Черкас о матчах с Беларусью и Казахстаном: «Я уже привык. Мне интересно посмотреть сборную России, как развивается команда, какие молодые ребята появляются»

"Нет, у меня нормальные ощущения. Я уже, кстати, наоборот, привык. Да, есть матчи с Беларусью и Казахстаном. Ну и что? Мне интересно посмотреть нашу сборную.
Как развивается команда, какие молодые ребята появляются. Какие игроки появляются в той же Беларуси, которые после некоторого времени смогут играть в КХЛ, то же самое и про Казахстан.
Ну, если ты болеешь хоккеем, тебе он нравится, то почему нет? Это же развитие, любые матчи на уровне сборных, это всегда в общем-то интересно. Я поддерживаю этот проект, это очень важно", — сказал Черкас.