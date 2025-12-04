Агент Овечкина про слова Третьяка о «Вашингтоне»: «Саша с радостью сыграл бы в Москве. Но пока не наладятся официальные отношения, это тяжело комментировать»

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о желании пригласить «Кэпиталс» на матчи в Россию: «Вот бы приехал “Вашингтон” с Овечкиным на декабрьский турнир! Пускай сыграют со сборной российских звезд КХЛ. Это можно организовать, думаю».
"Саша всегда говорил, что он был бы рад сыграть в Москве. Будет это выставочный матч или игра регулярного сезона НХЛ.
Но в данной ситуации, пока не наладятся официальные отношения, это тяжело комментировать. Если эта идея будет осуществима, Саша с радостью бы сыграл в Москве", — сказал Чистяков.
Дэйли про слова Третьяка о «Вашингтоне» в России: «Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны. Наш график не позволил бы этого сделать».