Третьяк об иностранных вратарях: «Руководители ставят большую задачу и считают, что приедет дядя из Северной Америки и выручит. В России много хороших молодых голкиперов, пробуйте их»

— Три иностранных вратаря — Доминге, Мартин, Дриджер — уже покинули КХЛ. Ставка на легионеров не сработала?
— Почему-то некоторые менеджеры считают, что если голкипер провел хотя бы один матч в НХЛ, его можно приглашать в Россию, причем на первого номера. Но это большая ошибка. У нас в России много хороших молодых вратарей. Пример — Ярослав Аскаров. Он сейчас прекрасно выступает в НХЛ, и я рад за него.
Или вот в системе ЦСКА есть хороший голкипер Петр Андреянов, он играет в ВХЛ. Меня самого в 17 лет начали ставить в ворота ЦСКА. Надо не бояться, тем более сезон длинный. Пробуйте молодых вратарей.
Но многие руководители ставят большую задачу и считают, что приедет дядя из Северной Америки и выручит. К сожалению, не все вратари приживаются. Они думают, что КХЛ — это легкая прогулка. А это совсем не так. У нас идут тяжелые, насыщенные матчи с переездами.
Поэтому у иностранцев нет стабильности. Они проводят один матч хорошо, а два — плохо. Я вот общаюсь с руководством Челябинска: «Что же у вас вратарь так выглядит?» — «Ну он же иногда хорошо играет». — «А иногда плохо. Это же не для вас. “Трактор” же за Кубком Гагарина идет».
Но как ты этого добьешься в плей-офф, когда у тебя голкипер ловит шайбу через раз? Всегда нужен стабильный первый номер, — заявил Третьяк.