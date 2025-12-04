Ричмонд
Все проекты
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.16
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.90
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.58
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.74
П2
3.46
Хоккей. НХЛ
03:30
Коламбус
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.41
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.80
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.72
П2
3.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Сочи
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Третьяк об иностранных вратарях: «Руководители ставят большую задачу и считают, что приедет дядя из Северной Америки и выручит. В России много хороших молодых голкиперов, пробуйте их»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о выступлении иностранных вратарей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Три иностранных вратаря — Доминге, Мартин, Дриджер — уже покинули КХЛ. Ставка на легионеров не сработала?

— Почему-то некоторые менеджеры считают, что если голкипер провел хотя бы один матч в НХЛ, его можно приглашать в Россию, причем на первого номера. Но это большая ошибка. У нас в России много хороших молодых вратарей. Пример — Ярослав Аскаров. Он сейчас прекрасно выступает в НХЛ, и я рад за него.

Или вот в системе ЦСКА есть хороший голкипер Петр Андреянов, он играет в ВХЛ. Меня самого в 17 лет начали ставить в ворота ЦСКА. Надо не бояться, тем более сезон длинный. Пробуйте молодых вратарей.

Но многие руководители ставят большую задачу и считают, что приедет дядя из Северной Америки и выручит. К сожалению, не все вратари приживаются. Они думают, что КХЛ — это легкая прогулка. А это совсем не так. У нас идут тяжелые, насыщенные матчи с переездами.

Поэтому у иностранцев нет стабильности. Они проводят один матч хорошо, а два — плохо. Я вот общаюсь с руководством Челябинска: «Что же у вас вратарь так выглядит?» — «Ну он же иногда хорошо играет». — «А иногда плохо. Это же не для вас. “Трактор” же за Кубком Гагарина идет».

Но как ты этого добьешься в плей-офф, когда у тебя голкипер ловит шайбу через раз? Всегда нужен стабильный первый номер, — заявил Третьяк.